Губернатор заявил, что стадион «Зенит» готов к чемпионату мира по футболу

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, губернатор посетил объект с инспекцией и провел на нем рабочее совещание. «Наш „Зенит“ готов к проведению чемпионата: все необходимые требования выполнены. Поле стадиона является одним из лучших среди тренировочных площадок в России», — заявил Андрей Бочаров. Отметим, что 2 апреля объект посетили специалисты ФНЛ. Они считают, что состояние поля находится на высоком уровне.