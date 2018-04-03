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Губернатор заявил, что стадион «Зенит» готов к чемпионату мира по футболу
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Губернатор заявил, что стадион «Зенит» готов к чемпионату мира по футболу 

АиФ Волгоград 1 час назад
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что тренировочная площадка стадиона «Зенит» готова к мундиалю.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, губернатор посетил объект с инспекцией и провел на нем рабочее совещание. «Наш „Зенит“ готов к проведению чемпионата: все необходимые требования выполнены. Поле стадиона является одним из лучших среди тренировочных площадок в России», — заявил Андрей Бочаров. Отметим, что 2 апреля объект посетили специалисты ФНЛ. Они считают, что состояние поля находится на высоком уровне.
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