Сергей Галицкий: В России великолепная лига! Это не чемпионат «Баварии» или «ПСЖ»

«У нас великолепный чемпионат. Настолько непредсказуемый! Это не чемпионат Баварии. Ой, не Баварии, а Германии. Хотя можно его и так назвать. Или во Франции можно говорить, что не чемпионат Франции, а чемпионат „ПСЖ“. Это все очень странные истории, в России такого нет. „Локомотив“ вроде оторвался, но у него уже опять висят на хвосте соперники.

Да, у нас проигрывает картинка. Но уже вводятся великолепные стадионы: в Екатеринбурге, в Ростове… По тем деньгам, что вкладываем, по тому, что у нас зимняя страна, у нас очень интересно. Мы почему-то все время любим себя принижать, все время у соседа трава зеленее. Вот говорят, что в Англии скорости выше. К нам приезжал „Эвертон“ — и мы этого не увидели. Тот же ЦСКА в Лиге Европы пробился в четвертьфинал.

Многие не понимают главного. Это наш чемпионат, которым мы должны гордиться. Здесь должны играть лучшие футболисты. Мы должны каждый день делать чемпионат более конкурентным и спортивным. Если одна команда будет побеждать, кому это понравится?» — сказал Галицкий в эфире канала «Наш Футбол».