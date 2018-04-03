СМИ: Фавр возглавит дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона

Ранее France Football отмечал, что Фавр точно покинет «Ниццу» по окончании сезона и вернется в чемпионат Германии. «Боруссия» занимает третье место в национальном первенстве с 48 очками.

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