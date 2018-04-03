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СМИ: Фавр возглавит дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона
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СМИ: Фавр возглавит дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сменит Петера Штегера на посту наставника дортмундской «Боруссии», утверждает Bild. Сообщается, что руководство «шмелей» готово заплатить «Ницце» от трех до пяти миллионов евро за досрочное расторжение контракта с 60-летним Фавром. Специалист возглавит «Боруссию» окончании нынешнего сезона.
Ранее France Football отмечал, что Фавр точно покинет «Ниццу» по окончании сезона и вернется в чемпионат Германии. «Боруссия» занимает третье место в национальном первенстве с 48 очками.
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