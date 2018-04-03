В плей-офф Overwatch League будут выходить четыре команды

Blizzard Entertainment на официальном сайте Overwatch League сообщает об изменениях в правилах проведения финальной стадии соревнований. Изменения вступают в силу с третьего этапа.

Финал второго этапа получился увлекательным: команда New York Excelsior отыгралась со счета 0-2 у Philadelphia Fusion и забрала 100 000 долларов.

Руководство Лиги тоже оценило финал второго этапа и в результате им было принято решение изменить правила проведения соревнований.

«Теперь в плей-офф этапа будут проходить четыре команды, а не три — таким образом больше команд смогут побороться за денежный приз и славу. Эти четыре команды будут распределены по турнирной сетке — то есть, в расписании финала появится еще один матч», — говорится в сообщении на русскоязычной странице официального сайта Overwatch League.

Также, теперь команда, посеянная под первым номером в конце каждого этапа, больше не будет автоматически проходить в титульный матч. Теперь у нее есть право выбора соперника и она может указать пальцем на слабую команду в сетке. Но этот выбор будет оглашен после того, как будут объявлены все четыре команды и названа команда, посеянная под первым номером. Это может породить определенную интригу, потому что первый номер посева может быть неизвестен до последнего дня этапа.

Остальные правила Лиги остались без изменений:

Тай-брейки финала этапа:

результат по полям боя в рамках этапа;сравнительный результат по личным встречам в рамках этапа;если две команды сравнялись в общем результате и результате по полям боя и ни разу не играли друг с другом в течение этапа, посев будет происходить по результатам одного дополнительного матча, формат и время проведения которого будут определены позже.

Денег командам тоже не подбросили. Победитель получает 100 000 долларов, а проигравший делит 25 000 долларов.