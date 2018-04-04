Более 30 новых пригородных поездов запустят на Урале для удобства болельщиков ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. / ТАСС /. Около 30 пригородных поездов дополнительно запустят в мае в Свердловской области для удобства болельщиков, которые посетят регион во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в среду в Департаменте информационной политики региона.

"С 14 мая по 21 июля в Свердловской области планируется ввести дополнительно 32 пригородных поезда. Часть из них будут введены для удобства болельщиков, которые прибудут на чемпионат мира по футболу и решат остановиться в гостиницах за пределами Екатеринбурга", — говорится в сообщении.

В настоящее время пригородные поезда курсируют по 123 маршрутам. Ежегодно пригородным транспортом пользуется около 14 млн человек.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — команды Франции и Перу, 24 июня — сборные Японии и Сенегала, 27 июня — команды Мексики и Швеции.