Леонид Слуцкий: После Евро-2016 понял, что не оправдал ожидания

На Евро-2016 сборная России набрала одно очко и не смогла выйти из группы. «Это было очень болезненно, большая неудача. Ты понимаешь, что не оправдал ожидания. Анализируешь ошибки, осознаешь, что какие-то вещи можно было сделать иначе. У меня быстро переключился фокус внимания. После завершения Евро-2016 буквально через неделю начались сборы у ЦСКА. Мне нужно было готовить команду к сезону. Позитивный фон — основа моей работы. Глубоко убежден, что твои идеи коллектив может принимать только через позитив. Разговор «через губу» не принесет результата. Я недавно читал книгу Карло Анчелотти . Он отмечает, что в случае неудач его всегда обвиняли в излишней мягкости, а когда ему удавалось выигрывать многочисленные титулы, то все в представлении людей сразу становилось нормально. Похожая ситуация, наверное, и в моем отношении», — сказал Слуцкий в программе «Футбольные люди».