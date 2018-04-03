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Леонид Слуцкий: После Евро-2016 понял, что не оправдал ожидания
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Леонид Слуцкий: После Евро-2016 понял, что не оправдал ожидания 

Советский спорт 50 минут назад
На Евро-2016 сборная России набрала одно очко и не смогла выйти из группы.
«Это было очень болезненно, большая неудача. Ты понимаешь, что не оправдал ожидания. Анализируешь ошибки, осознаешь, что какие-то вещи можно было сделать иначе. У меня быстро переключился фокус внимания. После завершения Евро-2016 буквально через неделю начались сборы у ЦСКА. Мне нужно было готовить команду к сезону. Позитивный фон — основа моей работы. Глубоко убежден, что твои идеи коллектив может принимать только через позитив. Разговор «через губу» не принесет результата. Я недавно читал книгу Карло Анчелотти. Он отмечает, что в случае неудач его всегда обвиняли в излишней мягкости, а когда ему удавалось выигрывать многочисленные титулы, то все в представлении людей сразу становилось нормально. Похожая ситуация, наверное, и в моем отношении», — сказал Слуцкий в программе «Футбольные люди».
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