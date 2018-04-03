Ещё
Журналист «Парламентской газеты» награждён юбилейной медалью Приднестровья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журналист «Парламентской газеты» награждён юбилейной медалью Приднестровья 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский наградил редактора отдела по освещению деятельности Федерального Собрания РФ «Парламентской газеты» Дмитрия Олишевского юбилейной медалью «25 лет миротворческой операции в Приднестровье».
Награждение прошло в пресс-центре издания. Соответствующий указ о присуждении медали был подписан 6 февраля 2018 года.
Награда присуждается военнослужащим, сотрудникам иностранных и международных учреждений, представителям госорганов и средствам массовой информации и гражданам, принявшим активное участие в миротворческой миссии по сохранению мира в республике. Награда учреждена в ознаменование 25-ти летнего юбилея Миротворческой миссии в республике.
Парламентская газета: последние новости
Медведев подписал постановление об эксперименте по маркировке драгоценностей В Санкт-Петербурге прошли сразу две акции памяти жертв трагедии в Кемерово CAS дал России дополнительные две недели на расследование дела Крушельницкого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова рассказала о парнях16
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»
Шарапова появилась на публике с избранником
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Голый заезд
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение