Журналист «Парламентской газеты» награждён юбилейной медалью Приднестровья

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский наградил редактора отдела по освещению деятельности Федерального Собрания РФ « Парламентской газеты » Дмитрия Олишевского юбилейной медалью «25 лет миротворческой операции в Приднестровье».

Награждение прошло в пресс-центре издания. Соответствующий указ о присуждении медали был подписан 6 февраля 2018 года.

Награда присуждается военнослужащим, сотрудникам иностранных и международных учреждений, представителям госорганов и средствам массовой информации и гражданам, принявшим активное участие в миротворческой миссии по сохранению мира в республике. Награда учреждена в ознаменование 25-ти летнего юбилея Миротворческой миссии в республике.