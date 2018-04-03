Человек-оркестр: почему незаменимый начальник тянет бизнес на дно

Сталкивались ли вы в своей жизни с руководителями, которые все делают сами и еще очень этим гордятся? Такой руководитель приходит на работу раньше всех и уходит позже всех, забирая еще часть работы с собой домой. При слове «отпуск» он делает большие круглые глаза и говорит, что если он оставит работу даже на один день, то «эти идиоты все развалят и я вернусь к разбитому корыту». Чаще всего такого руководителя можно встретить в небольшой компании до 50 человек.

Вырасти дальше такие организации обычно не способны, потому что лидер находится не в стратегии, а в полях «засучив рукава» и бежит на месте. Интересно, что сам руководитель за ежедневной суетой зачастую не видит проблем в манере своего управления.

Итак, как же понять, что вы человек-оркестр и с этим надо срочно что-то делать? В этом вам помогут наши четыре характеристики.

Инфантильные сотрудники

Сотрудники в вашей команде инфантильны, не способны принимать самостоятельных решений и брать на себя ответственность. А все потому, что все решения принимает собственник или топ-менеджер, освобождая команду от необходимости принимать решения. И это очень расслабляет команду, снимая с нее ответственность за результат.

Оцените, приходят ли ваши сотрудники с новыми инициативами по работе, стремятся ли улучшить свои результаты, как они объясняют свои провалы и несут ли за них ответственность. Тревожный сигнал, если у вас команды нет как таковой, делегировать некому, потому что сотрудники скорее всего есть только линейные, не звездные и нет топ менеджмента.

Директор заказывает визитки и раздает зарплаты

Человек-оркестр не может оставить компанию ни на день, потому что в любой момент может что-то произойти — закончатся визитки, ручки, не придет платеж от поставщика, наступит день начисления зарплаты, нужно подписать контракт с клиентом. И все это делает он сам.

Из-за этого он не эффективен — слишком много мелких дел. Посмотрите на список ваших ежедневных задач, насколько в них много мелких или тех, которые может выполнить человек конкретной специализации. Например, бухгалтер, секретарь, смм-менеджер. Плохо, если ваш фокус внимания размывается. В конечном итоге где-то будут срываться сроки, что-то может остаться не доделано, а что-то — упускается из виду.

Компания не показывает новых результатов

Бывает, в компаниях нет стратегического лидера, который может указать путь развития и вдохновить команду на новые достижения, зато есть лидер «операционный», который погряз в текущих задачах. Сначала может казаться, что вот она — стабильность. Но при таком собственнике, она может стать «началом конца».

Ведь руководитель, находящийся внутри процесса и погрязший в текущих процессах может не заметить тренды и не успеть отреагировать на приход на рынок новых сильных игроков. Оцените, принято ли у вас стратегическое планирование? Есть ли план на год-три-10 лет, следите ли вы за рынком и конкурентами?

Возникает идея клонирования

Руководитель приходит к мысли о том, как хорошо было бы «клонировать себя» и начинает искать себе такого же, как он. Чтобы умел все. Такого человека найти сложно и стоить он будет очень дорого, но собственнику кажется, что других вариантов не существует. В итоге замена может найтись, но он может не справиться со всем кругом обязанностей, которые пытается ему передать собственник. Так как захочет он передать все разом, не разделяя. И в конце концов это просто опасно: в случае его увольнения будет сложно быстро заменить такого сотрудника.

Если в этих характеристиках вы заметили себя — пора срочно менять подход, пока корабль вашего бизнеса не пошел на дно.

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