Бывшего форварда ЦСКА Траоре обвинили в смене личности

Президент клуба «Этуаль» Ибрахим Коне считает, что Траоре сменил личность и возраст перед переездом из Африки в румынский «Клуж».

«Мы его тренировали, а получилось, что работали за просто так. Отсутствие нашего клуба в его паспорте привело к имиджевым потерям. Это частая ситуация в Африке. Я жду, чтобы федерация покрыла наш ущерб, или обращусь в Спортивный арбитражный суд», — приводит слова Коне PMC Sport.

По мнению президента «Этуали» Траоре на данный момент 29 лет (на два года старше, чем он сейчас), и раньше его звали Траоре Менене.