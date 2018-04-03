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Бывшего форварда ЦСКА Траоре обвинили в смене личности
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Бывшего форварда ЦСКА Траоре обвинили в смене личности 

Советский спорт 44 минуты назад
Президент клуба «Этуаль» Ибрахим Коне считает, что Траоре сменил личность и возраст перед переездом из Африки в румынский «Клуж».
«Мы его тренировали, а получилось, что работали за просто так. Отсутствие нашего клуба в его паспорте привело к имиджевым потерям. Это частая ситуация в Африке. Я жду, чтобы федерация покрыла наш ущерб, или обращусь в Спортивный арбитражный суд», — приводит слова Коне PMC Sport.
По мнению президента «Этуали» Траоре на данный момент 29 лет (на два года старше, чем он сейчас), и раньше его звали Траоре Менене.
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