Курянка в числе призёров конкурса «Чайка-2018»

Участие во всероссийском конкурсе, приуроченном к 55-летию полёта в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой , приняли представительницы регионов страны в возрасте от 18 до 35 лет, проявившие себя в различных сферах жизни: культурной, научной, спортивной, общественной, трудовой

30 марта в ярославском Концертно-зрелищном центре прошёл финал соревнования. Конкурс проходит уже в четвёртый раз. В этом году на него подали 82 заявки. Отбор прошли только 14 девушек. Среди них и Елизавета Галуцких из Курска.

— Я, в очередной раз, пролистывала мероприятия на портале АИС «Молодежь России» и увидела Всероссийский конкурс «Чайка», посвящённый 55-тию полета В. В. Терешковой в космос. Честно говоря, испугалась регистрироваться, потому что уровень отбора на конкурс был очень высокий, — рассказала Елизавета. — Но позже комитет по делам молодёжи и туризму Курской области и Дворец Молодёжи предложили всё-таки попробовать свои силы. В рамках заочного этапа мы отправили презентацию о моей разносторонней деятельности, портфолио, а также видео творческого номера. Совсем скоро пришло письмо, что я прошла в финал.

На самом конкурсе финалисток ожидали не менее важные испытания: сдача норм ГТО (наклон, отжимания, стрельба, прыжки), битва умов, профессиональная фотосессия и конкурсе-дефиле, обязательным условием которого стал символ представляемого края. Лиза Галуцких продефилировала, держа в руках антоновку со знаменитым Курским соловьём. В рамках заключительного этапа участницы выступили с творческой самопрезентацией, раскрывающей их достижения и таланты. Елизавета отлично проявила себя на всех этапах конкурса и заняла третье место

— Почему третье? Наверное, чтобы не потухал огонь в глазах и хотелось ещё больше стремиться к идеалу! Безумно рада, что не подвела свой вуз, а главное своих родных, — поделилась курянка.