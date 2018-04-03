Ветеран «Альфы»: Россия выучила уроки теракта в метро

Ровно год назад, 3 апреля 2017 года, в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв. В теракте пострадали 103 человека и 16 из них погибли. По версии следствия, взрыв осуществил террорист-смертник.

В эфире НСН президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что в сравнении с Европой, Россия все равно является самой спокойной страной (слушайте аудио).

Эксперт: МВД опоздало с созданием туристической полиции к ЧМ-2018 «Считаю, что на сегодняшний момент Россия является, наверное, самой спокойной страной и самым стабильным регионом. В сравнении с тем, что творится в Европе, мы очень сильно выигрываем, и думаю, что это заслуга наших спецслужб, которые работают оперативно. Конечно, выводы сделаны. Сейчас ожидается, и надеюсь, что все-таки состоится, огромное мероприятие мирового масштаба — футбольный Чемпионат мира, который для нас будет как Олимпиада в 2014, которую мы провели успешно и безопасно. Надеюсь, что и нынешний турнир пройдет для нас в том же ракурсе, как и Олимпиада в Сочи. Все службы находятся в постоянной боеготовности, но зарекаться и говорить, что мы самые-самые, я бы не стал, потому что в любом случае наши враги действовали, действуют и будут действовать», — заключил сенатор.

Ранее член Совета Федерации РФ от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов на заседании, посвященном годовщине теракта в питерском метро, призвал не размещать конфиденциальную информацию об объектах массового скопления людей в открытом доступе.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.