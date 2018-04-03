Омской области вручили Кубок за призовое место на Всероссийской зимней универсиаде

версиады среди субъектов РФ и отдельных вузов организаторы провели в Москве, спустя 3 недели после завершения соревнований. Местом чествования лидеров студенческого спорта 27 марта стала международная выставка «Спорт-2018».

Кубок за 3-е место в общекомандном зачете среди субъектов РФ был вручен Омской области. На финальных соревнованиях Универсиады по пяти видам спорта нашу сборную представляли студенты СибГУФК и ОмГТУ. Учащиеся физкультурного вуза проявили себя в шорт-треке, конькобежном спорте, биатлоне и лыжных гонках, «технари» — в спортивном ориентировании.

Всероссийские зимние универсиады существуют в стране с 2010 года. Как субъект РФ, Омская область впервые вошла в число призеров, набрав на пятых играх 52 очка. Свое призовое место наш регион оборонял от Санкт-Петербурга и Свердловской области (4-е место, по 49 очков). Второе место досталось Смоленской области (54). Лидером с огромным отрывом стала Челябинская область (89 очков).

Финальные соревнования V Всероссийской зимней универсиады-2018 проходили с 19 февраля по 6 марта в Челябинске (коньки), Новоуральске (шорт-трек, ориентирование), Екатеринбурге (биатлон) и Нижнем Тагиле (лыжи). Финал универсиады вывел на старт 535 спортсменов (291 мужчину, 244 женщины), среди них — 7 мастеров спорта международного класса и 185 мастеров спорта. Участники представляли 36 субъектов РФ и 61 вуз.

Всероссийские зимние и летние универсиады проходят раз в два года. На прошлых состязаниях — в 2016 году — Омская область заняла 10-е место среди 45-ти субъектов РФ.

В 2018 году c 20 июня по 8 июля в стране пройдет VI Всероссийская летняя универсиада. Студенты-спортсмены определят сильнейших в 12-ти видах спорта. Омская область вошла в число 3-х регионов, которым доверено принимать финалы Универсиады. В Омске выявят лучших самбистов (22-24 июня), пловцов (25-29 июня) и боксеров (2-8 июля). Оставшиеся состязания проведут в Саратовской и Белгородской области.