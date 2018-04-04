Футболист «Манчестер Сити» Де Брейне назвал Салаха невероятным игроком

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне поделился мнением об игроке «Ливерпуля» Мохамеде Салахе и рассказал о планах на предстоящий матч с мерсисайдсами. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Салах — невероятный игрок. Невозможно поверить, что можно забить столько голов в одном сезоне. «Ливерпуль» — атакующая команда, которая ему подходит.

Надеюсь, завтра будет в форме Давид Сильва . Это футболист, который меняет игру команды. С тех пор, как я в клубе, он восхищает меня своей игрой", — приводит слова игрока пресс-служба «Манчестер Сити».

Футболист также сказал, что в случае неудачи команда будет рассчитывать на ответный матч.

"Я в команде только два с половиной года и буду играть в «Энфилде» только второй раз. Если у нас что-то не получится, есть ответный матч", — отметил Де Брейне.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро не сыграет против «Ливерпуля».