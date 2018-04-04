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Футболист «Манчестер Сити» Де Брейне назвал Салаха невероятным игроком
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Футболист «Манчестер Сити» Де Брейне назвал Салаха невероятным игроком 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне поделился мнением об игроке «Ливерпуля» Мохамеде Салахе и рассказал о планах на предстоящий матч с мерсисайдсами. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Салах — невероятный игрок. Невозможно поверить, что можно забить столько голов в одном сезоне. «Ливерпуль» — атакующая команда, которая ему подходит.
Надеюсь, завтра будет в форме Давид Сильва. Это футболист, который меняет игру команды. С тех пор, как я в клубе, он восхищает меня своей игрой", — приводит слова игрока пресс-служба «Манчестер Сити».
Футболист также сказал, что в случае неудачи команда будет рассчитывать на ответный матч.
"Я в команде только два с половиной года и буду играть в «Энфилде» только второй раз. Если у нас что-то не получится, есть ответный матч", — отметил Де Брейне.
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро не сыграет против «Ливерпуля».
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