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Игрок «Манчестер Сити» не смог объяснить причины поражения от «Ливерпуля»
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Игрок «Манчестер Сити» не смог объяснить причины поражения от «Ливерпуля» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
"Я не понимаю, что случилось. Мы хорошо начали, но они сделали то, что у них получается лучше всего, забив три гола при четырех моментах.
Во втором тайме мы были лучше, но так и не смогли забить", — цитирует Де Брейне официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», которая прошла на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Ответный поединок пройдет в Манчестере 10 апреля.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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