Игрок «Манчестер Сити» не смог объяснить причины поражения от «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт"

"Я не понимаю, что случилось. Мы хорошо начали, но они сделали то, что у них получается лучше всего, забив три гола при четырех моментах.

Во втором тайме мы были лучше, но так и не смогли забить", — цитирует Де Брейне официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», которая прошла на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Ответный поединок пройдет в Манчестере 10 апреля.