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Иркутская дзюдоистка Дарья Васильева завоевала золотую медаль на Кубке Европы
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Иркутская дзюдоистка Дарья Васильева завоевала золотую медаль на Кубке Европы 

Советский спорт 38 минут назад
Фото: Советский спорт
Иркутская спортсменка, чемпионка России 2017 года Дарья Васильева заняла первое место на Кубке Европы по дзюдо, который с 31 марта по 1 апреля проходил в Туле. Соревнования проводились среди юношей и девушек до 18 лет.
Дарья Васильева выступала в весовой категории до 63 килограммов. В финале Дарья в решающей схватке стремительной атакой опрокинула серебряного призера России Татьяну Гузун, представляющую Воронежскую и Липецкую области, и завоевала золотую медаль. Таким образом, Татьяна Гузун стала серебряным призером турнира. Бронзовые медали в этой весовой категории получили Мария Сидаренка (Беларусь) и Сунжидмаа Цог-Очир (Монголия).
Дарья Васильева занимается дзюдо у тренера Владимира Карико в областной школе высшего спортивного мастерства.
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