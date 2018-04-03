Слуцкий: могу петь, танцевать на праздниках и без алкоголя, это абсолютно не моё

Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий, который с нового сезона будет тренировать «Витесс», рассказал, пытался ли он когда-то снимать депрессию с помощью алкоголя.

«Это абсолютно не моё. В студенческие годы, как и все, эксперименты с алкоголем ставил. Если где-то перебирал, у меня шла естественная физиологическая реакция — и я опять был трезв. В общем, продукт всегда использовался зря. Плюс это мне не доставляло никакого удовольствия, и я могу радоваться, шутить, улыбаться, петь, танцевать на каких-то праздниках и без алкогольного допинга. Во-первых, мне это не поможет, а во-вторых, я разговаривал с Моуринью, Фергюсоном по поводу депрессии, и все в один голос говорили: радуйся, что она у тебя есть, потому что это тебя сподвигает к каким-то достижениям.

Все люди, обладающие гиперпсихологией победителей, не то что хотят выиграть, а боятся проиграть. Училка мне поставила четыре с плюсом и говорит, что это то же самое, что и пять с минусом, но это далеко не то же самое, ведь ты реально боишься проиграть и делаешь максимум, чтобы этого состояния избежать. Когда ты проигрываешь, то погружаешься в депрессию, и это необходимо для того, чтобы потом шла суперкомпенсация. Когда ты просто в нормальном состоянии, а потом чуть лучше, то не ощущаешь радости жизни. А когда ты в глубочайшей депрессии, после чего выходишь на свой нормальный ежедневный уровень, то такое ощущение, что ты Эверест покорил, и это даёт дополнительную мотивацию. Да, это, наверное, не очень хорошо для здоровья, трудно для семьи, но для работы и движения вверх это очень позитивный процесс», — сказал Слуцкий в интервью программы «Foot’Больные люди».