Ещё
Кандидат в премьеры Италии пообещал снять санкции с России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кандидат в премьеры Италии пообещал снять санкции с России 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Италия по-русски
Претендент на премьерское кресло и лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини выразил надежду на скорую отмену антироссийских санкций.
В своем микроблоге в Twitter политик обещал после своего прихода в правительство снять санкции с России.
"Я надеюсь, что вскоре смогу, находясь в правительстве, ответить на призыв главы Confindustria Russia: прочь абсурдные санкции, которые наносят неисчислимый урон итальянской экономике", — написал Сальвини.
Таким образом Сальвини ответил на на публикацию в итальянской газете Libero, в которой президент российского филиала ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги призвал лидера «лигистов» после прихода к власти отказаться от санкционного режима в отношении России. По словам Ферленги, призвавшего возобновить полноценный диалог с Москвой, из-за ограничительных мер итальянские предприниматели потеряли десятки миллиардов евро.
Напомним, что политические партии в Италии до сих пор не пришли к согласию касательно состава нового кабмина. Первые консультации по формированию правительства под руководством президента Италии Серджо Маттареллы пройдут в Италии в среду. Маттео Сальвини — один из потенциальных кандидатов на пост председателя итальянского совета министров.
Российская Газета: последние новости
Российский военный летчик занялся в Киргизии бегом с собакой Южнокорейские артисты и спортсмены прибыли в Пхеньян на гастроли Максим Сурайкин планирует побороться за пост мэра Москвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра52
Голый заезд23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение