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210 килограммов в «бронзе»!
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210 килограммов в «бронзе»! 

Советский спорт 29 минут назад
Фото: Советский спорт
В Сочи с 22 по 28 марта проходил Кубок страны по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин 2003 года рождения и старше. Участниками состязаний стали около 200 спортсменов из 45-ти регионов России. Программа турнира включала личные (по сумме двоеборья) и командные зачеты. Судьи оценивали техническую правильность подъема штанги в рывке и толчке.
Бронзовую награду турнира завоевала представительница Омской области Екатерина Макарова. Наша спортсменка выступала в группе «А» в весовой категории «75 кг». По результатам рывка и толчка омичка набрала в сумме 210 кг. Спортсменка из Краснодарского края Анастасия Романова стала первой (236 кг), а «серебро» заработала Екатерина Катина из Нижегородской области (217 кг).
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