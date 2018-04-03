210 килограммов в «бронзе»! 

В Сочи с 22 по 28 марта проходил Кубок страны по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин 2003 года рождения и старше. Участниками состязаний стали около 200 спортсменов из 45-ти регионов России. Программа турнира включала личные (по сумме двоеборья) и командные зачеты. Судьи оценивали техническую правильность подъема штанги в рывке и толчке.
Бронзовую награду турнира завоевала представительница Омской области Екатерина Макарова. Наша спортсменка выступала в группе «А» в весовой категории «75 кг». По результатам рывка и толчка омичка набрала в сумме 210 кг. Спортсменка из Краснодарского края Анастасия Романова стала первой (236 кг), а «серебро» заработала Екатерина Катина из Нижегородской области (217 кг).