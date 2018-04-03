210 килограммов в «бронзе»!

В Сочи с 22 по 28 марта проходил Кубок страны по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин 2003 года рождения и старше. Участниками состязаний стали около 200 спортсменов из 45-ти регионов России. Программа турнира включала личные (по сумме двоеборья) и командные зачеты. Судьи оценивали техническую правильность подъема штанги в рывке и толчке.