Ещё
Велосипедист врезался в автомобиль во время гонки в рамках Тура страны Басков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Велосипедист врезался в автомобиль во время гонки в рамках Тура страны Басков 

RT на русском 31 минуту назад
Член команды BMC Racing Дамиано Карузо врезался в припаркованный автомобиль во время гонки, которая проходила в рамках Тура страны Басков. Об этом сообщает Cyclingnews.
Отмечается, что спортсмен получил вывих плеча в результате инцидента. Карузо финишировал на 141-м месте, отстав от победителя гонки Жюлиана Алафилиппа на 9 минут 47 секунд.
«Сейчас я чувствую себя хорошо. Перед заключительным подъёмом на трассе творился хаос. Машины были припаркованы вдоль дороги, и я зацепил зеркало одного из автомобилей плечом», — рассказал Карузо.
Он заявил, что по-прежнему мотивирован и готов соревноваться.
Ранее сообщалось, что футболист испанского клуба получил тяжёлые травмы в результате падения из окна гостиницы.
RT на русском: последние новости
Тренерский штаб сборной России по биатлону будет утверждён новым руководством СБР Стал известен состав женской сборной России по теннису на матч Кубка Федерации Передня стал главный тренером ФК «СКА-Хабаровск»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова рассказала о парнях16
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»
Шарапова появилась на публике с избранником
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Голый заезд
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение