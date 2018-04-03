Велосипедист врезался в автомобиль во время гонки в рамках Тура страны Басков

Член команды BMC Racing Дамиано Карузо врезался в припаркованный автомобиль во время гонки, которая проходила в рамках Тура страны Басков. Об этом сообщает Cyclingnews.

Отмечается, что спортсмен получил вывих плеча в результате инцидента. Карузо финишировал на 141-м месте, отстав от победителя гонки Жюлиана Алафилиппа на 9 минут 47 секунд.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Перед заключительным подъёмом на трассе творился хаос. Машины были припаркованы вдоль дороги, и я зацепил зеркало одного из автомобилей плечом», — рассказал Карузо.

Он заявил, что по-прежнему мотивирован и готов соревноваться.

Ранее сообщалось, что футболист испанского клуба получил тяжёлые травмы в результате падения из окна гостиницы.