Велосипедист врезался в автомобиль во время гонки 

Велогонщик команды BMC Racing Дамиано Карузо врезался в припаркованный автомобиль во время гонки в рамках Тура Страны Басков, сообщает "Советский спорт".
"Сейчас я чувствую себя хорошо. Перед заключительным подъемом на трассе творился хаос. Машины были припаркованы вдоль дороги, и я зацепил зеркало одного из автомобилей плечом", — цитирует Карузо Cyclingnews.
В результате происшествия спортсмен получил вывих плеча. Карузо занял 141-е место, отстав от победителя Жюлиана Алафилиппа на девять минут 47 секунд.
Ранее российский велосипедист Лагутин был сбит автомобилем в Италии.