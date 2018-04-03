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Велосипедист врезался в автомобиль во время гонки
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Велосипедист врезался в автомобиль во время гонки 

Газета.Ru 44 минуты назад
Велогонщик команды BMC Racing Дамиано Карузо врезался в припаркованный автомобиль во время гонки в рамках Тура Страны Басков, сообщает "Советский спорт".
"Сейчас я чувствую себя хорошо. Перед заключительным подъемом на трассе творился хаос. Машины были припаркованы вдоль дороги, и я зацепил зеркало одного из автомобилей плечом", — цитирует Карузо Cyclingnews.
В результате происшествия спортсмен получил вывих плеча. Карузо занял 141-е место, отстав от победителя Жюлиана Алафилиппа на девять минут 47 секунд.
Ранее российский велосипедист Лагутин был сбит автомобилем в Италии.
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