Велосипедист врезался в автомобиль во время гонки

"Сейчас я чувствую себя хорошо. Перед заключительным подъемом на трассе творился хаос. Машины были припаркованы вдоль дороги, и я зацепил зеркало одного из автомобилей плечом", — цитирует Карузо Cyclingnews.

В результате происшествия спортсмен получил вывих плеча. Карузо занял 141-е место, отстав от победителя Жюлиана Алафилиппа на девять минут 47 секунд.

Ранее российский велосипедист Лагутин был сбит автомобилем в Италии.