Ещё
Первый в 2018 году кросс «Лисья гора» пройдет 15 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый в 2018 году кросс «Лисья гора» пройдет 15 апреля 

Москва24 32 минуты назад
Фото: Москва24
15 апреля в Битцевском парке пройдет первый в этом году кросс «Лисья гора» — забег по пересеченной местности, организованный командой «Бегового сообщества».
Первый в Москве классический кросс для массовой аудитории состоялся в октябре прошлого года. Соревнования проводились на круговой трассе с раздельными стартами для разных возрастных категорий. Более 600 человек смогли попробовать свои силы в новой для них дисциплине легкой атлетики и окунуться в неповторимую атмосферу соревнований.
Кросс — одно из самых зрелищных спортивных мероприятий, поскольку забег организован по кругу и позволяет зрителям переходить с одной точки на другую, непрерывно наблюдая за ходом спортивной борьбы. А высокая конкуренция, которую порождает разделение на группы для мужчин и женщин, способствует повышенному интересу со стороны болельщиков.
Кроссовый сезон традиционно проходит осенью и весной. Забеги такого формата особенно популярны в США и Великобритании и ежегодно привлекают внимание сотен участников и зрителей.
Организаторы самых массовых забегов в России поставили задачу познакомить свою аудиторию с новыми форматами и привлечь к ним большое количество участников. В 2018 году команда «Бегового сообщества» проведет кросс дважды — 15 апреля и 14 октября. Принять участие в «Лисьей горе» смогут все желающие с 18 лет. Старты на дистанциях от двух до восьми километров разделены по возрастным группам и проводятся отдельно для мужчин и женщин, как это принято в мировой практике кроссового бега. Тройку лидеров каждой категории и дистанции наградят призами.
Дистанции: 2 километра — девушки 18-19 лет; 4 километра — юноши 18-19 лет и женщины от 35 лет; 6 километров — женщины 20-34 лет и мужчины от 35 лет; 8 километров — мужчины 20-34 лет.
Регистрация на забег доступна до 6 апреля по ссылке.
Посмотреть ролик с соревнований прошлого года можно здесь.
Москва24: последние новости
Болельщики ЧМ-2018 смогут оформить бесплатный билет на поезд по телефону Столичные центры госуслуг выдали 1 тысячу паспортов болельщиков ЧМ-2018 Московский "Спартак" нанес поражение "Тосно"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова рассказала о парнях16
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»
Шарапова появилась на публике с избранником
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Голый заезд
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение