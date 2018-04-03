Первый в 2018 году кросс «Лисья гора» пройдет 15 апреля

15 апреля в Битцевском парке пройдет первый в этом году кросс «Лисья гора» — забег по пересеченной местности, организованный командой «Бегового сообщества».

Первый в Москве классический кросс для массовой аудитории состоялся в октябре прошлого года. Соревнования проводились на круговой трассе с раздельными стартами для разных возрастных категорий. Более 600 человек смогли попробовать свои силы в новой для них дисциплине легкой атлетики и окунуться в неповторимую атмосферу соревнований.

Кросс — одно из самых зрелищных спортивных мероприятий, поскольку забег организован по кругу и позволяет зрителям переходить с одной точки на другую, непрерывно наблюдая за ходом спортивной борьбы. А высокая конкуренция, которую порождает разделение на группы для мужчин и женщин, способствует повышенному интересу со стороны болельщиков.

Кроссовый сезон традиционно проходит осенью и весной. Забеги такого формата особенно популярны в США и Великобритании и ежегодно привлекают внимание сотен участников и зрителей.

Организаторы самых массовых забегов в России поставили задачу познакомить свою аудиторию с новыми форматами и привлечь к ним большое количество участников. В 2018 году команда «Бегового сообщества» проведет кросс дважды — 15 апреля и 14 октября. Принять участие в «Лисьей горе» смогут все желающие с 18 лет. Старты на дистанциях от двух до восьми километров разделены по возрастным группам и проводятся отдельно для мужчин и женщин, как это принято в мировой практике кроссового бега. Тройку лидеров каждой категории и дистанции наградят призами.

Дистанции: 2 километра — девушки 18-19 лет; 4 километра — юноши 18-19 лет и женщины от 35 лет; 6 километров — женщины 20-34 лет и мужчины от 35 лет; 8 километров — мужчины 20-34 лет.

Регистрация на забег доступна до 6 апреля по ссылке.

Посмотреть ролик с соревнований прошлого года можно здесь.