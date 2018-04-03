Полузащитник «Севильи» Корреа: Монтелла не любит, когда мы довольны происходящим

«Он просит нас владеть мячом, навязывать сопернику свою игру и контролировать ситуацию на поле. Полагаю, в ответном матче с «МЮ» нам всё это удалось. Ещё он просил нас не слишком радоваться, как и в первой встрече, чтобы не допустить голов в наши ворота. Монтелла не любит, когда мы довольны происходящим. В ответном матче мы сумели решить исход противостояния. Именно этого от нас хочет Монтелла. В последнее время у нас в этом отношении всё здорово получалось», — цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.