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Полузащитник «Севильи» Корреа: Монтелла не любит, когда мы довольны происходящим
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Полузащитник «Севильи» Корреа: Монтелла не любит, когда мы довольны происходящим 

Чемпионат.com 2 часа назад
Полузащитник «Севильи» Хоакин Корреа рассказал, что изменилось в стане испанского клуба после прихода на пост главного тренера Винченцо Монтеллы.
«Он просит нас владеть мячом, навязывать сопернику свою игру и контролировать ситуацию на поле. Полагаю, в ответном матче с «МЮ» нам всё это удалось. Ещё он просил нас не слишком радоваться, как и в первой встрече, чтобы не допустить голов в наши ворота. Монтелла не любит, когда мы довольны происходящим. В ответном матче мы сумели решить исход противостояния. Именно этого от нас хочет Монтелла. В последнее время у нас в этом отношении всё здорово получалось», — цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.
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