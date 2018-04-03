Артем Дзюба: Я не ставил цель забить 7 голов за «Арсенал», Журавель — негодяй

«Не было такого, что я поставил перед собой цель забить семь голов в „Арсенале“ до конца сезона. Журавель — негодяй, немного вырвал мои слова из контекста. Он начал меня провоцировать: „Десять или семь?“. А я ему сказал, что это неблагодарное дело. Я просто уходил получать удовольствие от игры в футбол. Мне дают шанс, и я должен его оправдать.

Везде, куда ты приходишь, нужно давать результат. Не бывает такого, что пришел такой красивенький: „Здрасьте, вот и я“. Одну-две игры не забьешь — начнут кричать с трибуны: „Каланача, чего ты приперся сюда?“.

Это нормальное явление. У меня нет такой цифры, просто Журавель настаивал: „Ну давай скажем хотя бы семь“. И вот так получилось семь. А не было такой цифры. Я сказал: „Сколько надо, столько и будет“, — передает слова Дзюбы „Футбол России“.