Роналду мог оказаться в «Лионе»

"Тренер перестал мне доверять, и я захотел уйти из «Лиона». Мной заинтересовался «Спортинг», который предложил обменять меня на Роналду. «Лион» отказался от обмена — его интересовала только продажа. Думаю, в клубе до сих пор сожалеют о своём решении" — сказал Верель.