Ещё
Роналду мог оказаться в «Лионе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду мог оказаться в «Лионе» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в 2003 году мог оказаться в «Лионе», об этом рассказал экс-нападающий «ткачей» Тони Верель.
"Тренер перестал мне доверять, и я захотел уйти из «Лиона». Мной заинтересовался «Спортинг», который предложил обменять меня на Роналду. «Лион» отказался от обмена — его интересовала только продажа. Думаю, в клубе до сих пор сожалеют о своём решении" — сказал Верель.
Напомним, что в итоге Роналду в том же 2003 году перебрался в "Манчестер Юнайтед", а спустя шесть лет стал игроком «Реала», где выступает по сей день.
Soccer News: последние новости
Таинственность нервионцев, мощь мюнхенцев: "Севилья" принимает "Баварию" "Манчестер Юнайтед" согласовал с Де Хеа условия нового контракта Гинер: "Ни в одной стране мира нет такого лимита, как у нас"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд16
Загитова рассказала о парнях19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»4
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение