Роналду мог оказаться в «Лионе» 

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в 2003 году мог оказаться в «Лионе», об этом рассказал экс-нападающий «ткачей» Тони Верель.
"Тренер перестал мне доверять, и я захотел уйти из «Лиона». Мной заинтересовался «Спортинг», который предложил обменять меня на Роналду. «Лион» отказался от обмена — его интересовала только продажа. Думаю, в клубе до сих пор сожалеют о своём решении" — сказал Верель.
Напомним, что в итоге Роналду в том же 2003 году перебрался в "Манчестер Юнайтед", а спустя шесть лет стал игроком «Реала», где выступает по сей день.