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Зачем подростки по всему миру начали вдыхать презервативы в нос
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Зачем подростки по всему миру начали вдыхать презервативы в нос 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Последнее время в Интернете набирает бешеную популярность новый феномен, который может вызвать у многих недоумение или даже отвращение. Подростки стали делиться видеороликами, на которых молодые люди и девушки вдыхают презервативы через нос, а затем выплевывают их.
Опасное для жизни явление назвали «вдыханием кондомов». Суть флешмоба заключается в том, чтобы резко втянуть средство контрацепции через ноздрю. По задумке, вдыхать презерватив необходимо до тех пор, пока он не опустится ниже по носоглотке, после чего контрацептив вытягивают пальцами изо рта. Особое признание получают те, кто может проделать этот трюк без помощи рук, передает телеканал «360».
Любопытно, что впервые видео на данную тематику стали появляться еще пять лет назад, однако только сейчас этот странный процесс неожиданно «взорвал» интернет и начал набирать огромное количество просмотров. По мнению экспертов, каждый новый подростковый челлендж в разы опаснее предыдущего, так как тинейджеры готовы на все ради популярности и лайков.
Напомним, что в начале 2018 года в Интернете распространился опасный «Tide Pod Challenge». Блогеры выкладывали видео, где они поедали капсулы с гелеобразным стиральным порошком. Врачи неоднократно называли такую забаву смертельно опасной. Также в феврале один из блогеров попытался запустить подобную акцию, посвященную обжиганию частей своего тела на кухонной плите.
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