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Московские волонтеры встретят болельщиков в фан-зоне на Воробьевых горах
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Московские волонтеры встретят болельщиков в фан-зоне на Воробьевых горах 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
За два дня до старта чемпионата мира по футболу — 2018 на улицах столицы появятся городские волонтеры, которые возьмут на себя роль своеобразных «проводников». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора ресурсного центра «Мосволонтер» Ирину Швец.
По ее словам, заявки в ряды помощников подали около десяти тысяч москвичей, однако отбор прошли только шесть тысяч. В околофутбольных событиях примут участие пять тысяч волонтеров, и еще тысячу человек смогут привлечь в случае необходимости. Помимо английского, некоторые городские помощники владеют испанским, немецким и португальским языками, отметила Швец. Обучение волонтеров еще продолжается: их знакомят с историей столицы, учат навыкам оказания первой медицинской помощи, а также общению с людьми с ограниченными возможностями.
Волонтеры будут встречать гостей столицы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, помогать фанатам ориентироваться в метро и устраивать развлекательные мероприятия. Им также предстоит поддерживать атмосферу праздника на Воробьевых горах, где организуют фестиваль болельщиков. Кроме того, у главного здания МГУ имени Ломоносова установят большие экраны, транслирующие матчи.
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