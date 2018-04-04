На волгоградском «Зените» построят новый манеж для футболистов

Волгоградский стадион «Зенит» проверили эксперты Футбольной национальной лиги. Проводив делегацию, рабочие усердно «будят» газон перед игрой спортсменов «Ротора», а руководство спортивной площадки обсуждает строительство нового манежа с трибунами на 500 человек.

С утра на поле собирается все больше рабочих — одни «прочесывают» просыпающийся газон на специальной машине, а другие быстро собирают всю старую траву граблями.

— После того, как сошел снег, мы дали покрытию небольшой отдых — неделю не проводили никаких работ, — перекрикивая жужжащий трактор, рассказывают рабочие. — Теперь начали «прочесывать» траву и подсеивать семена в появившиеся «проплешины». Ей бы только без дождей, а потом без резких похолоданий. Иначе будет очень заторможенное пробуждение.

— Площадка, в принципе готова. В новом здании пробовали там переодеваться, все оценили. Были всякие комиссии — FIFA и не FIFA — все оценивают на 100%. — Руководитель клуба «Ротор-Волгоград-2» Павел Колемагин.

К матчу футболистов готовы и новые раздевалки — две просторные комнаты с вешалками и мягкими кушетками для массажа. Вслед за ними разместились тренерские и большой зал для совещаний и пресс-конференций.

— К чемпионату мира отремонтированы и ВГАФК, и стадион «Зенит», — прокомментировал губернатор Андрей Бочаров . — Вчера на стадион приезжала комиссия Футбольной национальной лиги, которая осталась довольна результатом и уехала без замечаний. Мы ждем тепла, чтобы благоустроить территорию — подкрасить все, что облупилось за зиму. Если погода позволит, то свою следующую игру волгоградский «Ротор» проведет на домашнем поле.

— Трава приходит в себя после спячки. Тут уже и молодая заколосилась. Только бы морозов не было. Иначе будет просыпаться, как тормоз, — рабочие.

Руководитель клуба «Ротор-Волгоград-2» уверен, что сыграть на проснувшемся газоне спортсмены смогут уже в субботу, 7 апреля.

— Волгоградский «Ротор» проведет игру с командой «Факел» из Воронежа, — рассказал Павел Колемагин. — В пятницу, 6 апреля, скорее всего именно здесь пройдут две предматчевые тренировки. До этого поле без подогрева было мерзлым — бегать по такому в шипах просто невозможно. И скользко, и травмоопасно. Чтобы окончательно проснуться и набраться насыщенно зеленого цвета, нашему газону нужно недельки две солнечной погоды. Кстати, в течение двух недель мы получим новую современную машину, которая сможет и чесать, и песковать покрытие. Такое оборудование есть разве что на новом стадионе «Волгоград Арена».

— Мы ждем погоды, чтобы благоустроить участок. Где-то подкрасить, что облупилось за зиму, — губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Отремонтировав стадион к чемпионату, сотрудники «Зенита» начали обсуждать строительство нового манежа с трибунами на 500 человек.

— Новый физкультурно-оздоровительный комплекс для взрослого и детского футбола может появиться на песчаном поле рядом с основной игровой площадкой, — добавил Павел Колемагин. — Пока речь идет лишь о проекте — о сроках и финансировании станет известно позже.

— Поле считается одной из лучших тренировочных площадок, которое есть в России, — участники совещания.

После реконструкции стадион «Зенит» открылся в конце ноября. К приему футболистов со всего мира готово футбольное поле, несколько раздевалок и большая парковочная площадка. Новый конференц-зал, раздевалки, массажные и медицинские кабинеты представители FIFA оценили на пятерку.

В марте «Зениту», пережившему масштабный ремонт, пообещали новое покрытие на легкоатлетическом секторе и новый газонокосильный рейдер.