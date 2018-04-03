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Андрей Турчак занял 62 место в обновлённом рейтинге ста ведущих политиков России
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Андрей Турчак занял 62 место в обновлённом рейтинге ста ведущих политиков России 

Псковская губерния 1 час назад
Андрей Турчак занял 62 место в обновлённом рейтинге ста ведущих политиков России по итогам марта, его составляет Агентство политических и экономических коммуникаций. По сравнению с результатами февраля он поднялся на четыре строчки вверх, как отмечает руководитель АПЭК Дмитрий Орлов, обусловлено это, в первую очередь, высоким результатом Владимира Путина на выборах президента: это усиливает стартовые позиции «Единой России» накануне региональных выборов 2018 года. На четыре строчки поднялся и коллега Турчака по партии Сергей Неверов — с 69-й на 65-ю строчку. В тройке лидеров произошло изменение: после удачных выборов на 3 месте в рейтинге влияния поднялся глава администрации президента Антон Вайно, он расположился за Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Укрепил после выборов позиции и его зам Сергей Кириенко, поднявшись с шестой на пятую позицию. На четвёртом месте — Сергей Шойгу, на шестом — Игорь Сечин. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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