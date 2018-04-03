«РФС обещал мощную сборную России. Но ничего в этом плане не сделал». Пять фактов Газзаева о застое российского футбола 

Знаменитый тренер ЦСКА, ныне депутат Государственной Думы РФ Валерий Газзаев выступил на мероприятии в Госдуме, посвященном финансированию профессиональных клубов. Он раскритиковал работу РФС и привел ряд фактов о неудовлетворительной работе организации.
— Мы посылали приглашения и в РФС, и в лиги, и конкретно и.о. президента РФС. Но видимо кто-то по каким-то причинам не смог. Или заболел, — начал Газзаев.
Всего через несколько месяцев в нашей стране пройдет большое событие — чемпионат мира по футболу, — продолжил Газзаев. — Нет ни малейших сомнений, что Россия проведет этот турнир на высочайшем уровне. И никаких проблем с организацией, безопасностью и инфраструктурой не возникнет. Однако меня — как и многих специалистов, и простых болельщиков — тревожит другое.
Право провести чемпионат мира-2018 мы получили еще в 2010-м (!) году, во многом благодаря влиянию и авторитету нашего Президента. И за эти восемь лет можно было не только построить прекрасную инфраструктуру — стадионы, дороги, гостиницы, но и обустроить весь наш футбол, и создать мощную, сильную, молодую, амбициозную сборную, которая бы великолепно играла на ЧМ-2018.
Но, к сожалению, в этом плане не было сделано ничего. И российский футбол, вместо того чтобы бурно развиваться, сегодня находится в состоянии глубочайшего застоя.
Вот лишь несколько показательных фактов.
Первое. За последние 8 лет мы участвовали в одном чемпионате мира, двух чемпионатах Европы и в Кубке конфедераций, а еще на один чемпионат мира вообще не попали. Все пять крупных турниров провалены. Хотя турниры должны были стать катализатором подготовки к домашнему чемпионату мира.
Второе. Громких успеховмы в последний раз добивались еще в прошлом десятилетии, когда ЦСКА и "Зенит" выиграли Кубок УЕФА. В тот период костяк сборной состоял из игроков этих двух клубов — и сборная в 2008 году завоевала бронзу чемпионата Европы.
Третье. Сборная России находится, даже не хочется говорить, в седьмом десятке рейтинга ФИФА, между Кабо-Верде и Гондурасом. Дальше ничего подобного в истории советского и российского футбола не было.
Четвертое. Отсутствие спортивных результатов напрямую сказывается на интересе населения России к футболу, тех, кто ПЫТАЕТСЯ — такое слово я подобрал — пытается болеть за футбол.
Пятое. В декабре 2017 года Российский футбольный союз остался без президента, который-то ли приостановил исполнение обязанностей, то ли просто ушел в бессрочный отпуск. И это накануне чемпионата мира. Кто и как будет отвечать за подготовку сборной?! Кроме того, согласно уставу РФС, замещать президента должен один из вице-президентов. А затем следует созвать внеочередную Конференцию РФС для выборов нового главы организации. Однако этого не произошло, и российский футбол, по сути, обезглавлен. На сегодня исполняющим обязанности вопреки уставу является генеральный директор. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)