«РФС обещал мощную сборную России. Но ничего в этом плане не сделал». Пять фактов Газзаева о застое российского футбола

— Мы посылали приглашения и в РФС, и в лиги, и конкретно и.о. президента РФС. Но видимо кто-то по каким-то причинам не смог. Или заболел, — начал Газзаев.

Всего через несколько месяцев в нашей стране пройдет большое событие — чемпионат мира по футболу, — продолжил Газзаев. — Нет ни малейших сомнений, что Россия проведет этот турнир на высочайшем уровне. И никаких проблем с организацией, безопасностью и инфраструктурой не возникнет. Однако меня — как и многих специалистов, и простых болельщиков — тревожит другое.

Право провести чемпионат мира-2018 мы получили еще в 2010-м (!) году, во многом благодаря влиянию и авторитету нашего Президента. И за эти восемь лет можно было не только построить прекрасную инфраструктуру — стадионы, дороги, гостиницы, но и обустроить весь наш футбол, и создать мощную, сильную, молодую, амбициозную сборную, которая бы великолепно играла на ЧМ-2018.

Но, к сожалению, в этом плане не было сделано ничего. И российский футбол, вместо того чтобы бурно развиваться, сегодня находится в состоянии глубочайшего застоя.

Вот лишь несколько показательных фактов.

Первое. За последние 8 лет мы участвовали в одном чемпионате мира, двух чемпионатах Европы и в Кубке конфедераций, а еще на один чемпионат мира вообще не попали. Все пять крупных турниров провалены. Хотя турниры должны были стать катализатором подготовки к домашнему чемпионату мира.

Второе. Громких успеховмы в последний раз добивались еще в прошлом десятилетии, когда ЦСКА и "Зенит" выиграли Кубок УЕФА . В тот период костяк сборной состоял из игроков этих двух клубов — и сборная в 2008 году завоевала бронзу чемпионата Европы.

Третье. Сборная России находится, даже не хочется говорить, в седьмом десятке рейтинга ФИФА, между Кабо-Верде и Гондурасом. Дальше ничего подобного в истории советского и российского футбола не было.

Четвертое. Отсутствие спортивных результатов напрямую сказывается на интересе населения России к футболу, тех, кто ПЫТАЕТСЯ — такое слово я подобрал — пытается болеть за футбол.