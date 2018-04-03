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«Сельта» и «Вильярреал» интересуются форвардом «Барселоны» Алькасером
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«Сельта» и «Вильярреал» интересуются форвардом «Барселоны» Алькасером 

SPORT24.ru 1 час назад
«Барселона» в летнее трансферное окно с большой долей вероятности расстанется с нападающим Пако Алькасером, сообщает Mundo Deportivo.
Основными претендентами на форварда являются «Сельта» и «Вильярреал». Также нельзя исключать и отъезд 24-летнего футболиста в английскую премьер-лигу или в один из клубов чемпионата Франции.
В нынешнем сезоне Алькасер принял участие в 18 матчах «Барселоны» во всех турнирах и забил шесть мячей. При этом можно отметить интересный факт. Алькасер в среднем забивает один мяч за 143 минуты, проведенные на поле. У основного форварда «Барселоны» Луиса Суареса на гол в среднем уходит 144 минуты.
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