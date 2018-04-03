«Сельта» и «Вильярреал» интересуются форвардом «Барселоны» Алькасером

«Барселона» в летнее трансферное окно с большой долей вероятности расстанется с нападающим Пако Алькасером, сообщает Mundo Deportivo.

Основными претендентами на форварда являются «Сельта» и «Вильярреал». Также нельзя исключать и отъезд 24-летнего футболиста в английскую премьер-лигу или в один из клубов чемпионата Франции.