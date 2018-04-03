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В Калининграде штурмом вновь возьмут Форт №5
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В Калининграде штурмом вновь возьмут Форт №5 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
На этой неделе калининградцам покажут, как штурмовали Пятый форт. Военно-историческая реконструкция, посвящённая 73-й годовщине штурма Кёнигсберга, состоится в воскресенье, 8 апреля. В этот памятный день организаторы обещают представить бой, организованный по всем правилам военного искусства.
Пятый форт называли «ключ к Кёнигсбергу», и отдавать его фашисты не хотели. Форт находится на дороге к морю. Для объятого войной города это стратегический путь. Он оказал наиболее ожесточённое сопротивление из всех аналогичных сооружений Кёнигсберга. 8 апреля 1945 года крепость была взята в ходе многочасового беспрерывного боя. За эту военную операцию 15 советских солдат и офицеров удостоены звания Героя Советского Союза.
В 1945-м падение Пятого форта предопределило исход штурма Кёнигсберга. Это знаковое место на исторической карте города, и реконструкция сражения здесь — дань уважения и подарок калининградцам в памятные апрельские дни.
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