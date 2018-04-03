Писарев: «Выбор Мусаева не стал неожиданностью»

— Я был спортивным директором РФС, а Мусаев тренировал ребят «Краснодара» 1999 года рождения, став с ними победителем первенства России. Много его парней входило в состав сборной, так что предложение возглавить команду на представительном турнире во Франции было логичным. Сборная очень удачно сыграла на турнире. Разумеется, мы бы хотели, чтобы Мурад продолжил работу со сборной, но понимали, что Галицкому он нужен в Академии. Тем более, «Краснодар» тогда был базовым клубом юношеской сборной, и оставить его без тренера было бы неправильно.