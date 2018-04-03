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Писарев: «Выбор Мусаева не стал неожиданностью»
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Писарев: «Выбор Мусаева не стал неожиданностью» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший спортивный директор РФС Николай Писарев рассказал о том, как приглашал нового главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в юношескую сборную, а также объяснил, почему тренер не остался в структуре Российского футбольного союза.
— Я был спортивным директором РФС, а Мусаев тренировал ребят «Краснодара» 1999 года рождения, став с ними победителем первенства России. Много его парней входило в состав сборной, так что предложение возглавить команду на представительном турнире во Франции было логичным. Сборная очень удачно сыграла на турнире. Разумеется, мы бы хотели, чтобы Мурад продолжил работу со сборной, но понимали, что Галицкому он нужен в Академии. Тем более, «Краснодар» тогда был базовым клубом юношеской сборной, и оставить его без тренера было бы неправильно.
Мусаев оставил очень приятное впечатление. Но важно, чтобы он не у меня его оставил, а у игроков и руководства «Краснодара». Раз выбран такой вектор развития клуба, наверное, все правильно сделано. Он прошел всю вертикаль — и юношеский, и молодежный футбол. Могу лишь пожелать ему удачи. Отставке Шалимова я удивлен больше, чем назначению Мусаева. Не ожидал ее так скоро — думал, до конца чемпионата этого не случится. Но предполагал, что если вектор развития поменяется, то Мусаев будет одним из кандидатов, — сказал Писарев в разговоре с корреспондентом Sport24 Артемом Калининым.
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