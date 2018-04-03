Валерий Газзаев: «У нынешнего руководства РФС отсутствует какая-либо стратегия развития футбола»

— Главное, что вызывает удивление — это отсутствие у нынешнего руководства РФС какой-либо стратегии развития футбола, — сказал Газзаев. — Никто не понимает, куда мы идем. На выборах президента РФС в 2016 году была кулуарно и без профессионального обсуждения принята так называемая программа развития футбола до 2030 года. А в феврале 2018 года, после исполкома РФС, нам сообщили: грядут «глубочайшие серьезные реформы», и Россия будет развиваться конкретно по пути Исландии. То есть недавно принятая глобальная программа-2030 тихо отправлена в утилизацию, хотя к ее реализации даже не приступали. Она оказалась просто фикцией. То же самое, кстати, происходило и с тремя предыдущими «программами». Ни одна из которых не была реализована.