Валерий Газзаев: «У нынешнего руководства РФС отсутствует какая-либо стратегия развития футбола» 

Бывший тренер ЦСКА, ныне депутат Государственной Думы РФ Валерий Газзаев выступил на мероприятии в Госдуме, посвященном финансированию профессиональных клубов. Специалист заявил, что у РФС отсутствует стратегия развития футбола.
— Главное, что вызывает удивление — это отсутствие у нынешнего руководства РФС какой-либо стратегии развития футбола, — сказал Газзаев. — Никто не понимает, куда мы идем. На выборах президента РФС в 2016 году была кулуарно и без профессионального обсуждения принята так называемая программа развития футбола до 2030 года. А в феврале 2018 года, после исполкома РФС, нам сообщили: грядут «глубочайшие серьезные реформы», и Россия будет развиваться конкретно по пути Исландии. То есть недавно принятая глобальная программа-2030 тихо отправлена в утилизацию, хотя к ее реализации даже не приступали. Она оказалась просто фикцией. То же самое, кстати, происходило и с тремя предыдущими «программами». Ни одна из которых не была реализована.
Ну а что касается Исландии… Россия — это страна с огромными возможностями, традициями, историей, территорией, гигантскими расстояниями и населением. Как она может брать пример с крошечного, компактного государства. Возможно, исландский футбол действительно развивается хорошо. Но это — как сравнивать ремонт отдельной квартиры с программой реновации Москвы… Или, допустит, сборная Италии, которая не попала на ЧМ-2018 — она тоже должна пойти по исландской модели? Это большой вопрос… (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)