Евгений Гинер: Футбольные клубы должны стать частными

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Давид де Хеа подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» на пять лет

Евгений Гинер: Надо сделать молодежи свой чемпионат, а не лимит

«Тоттенхэм» предложит Почеттино повышение зарплаты на 4,2 млн долларов в год