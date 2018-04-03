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Евгений Гинер: Футбольные клубы должны стать частными
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Евгений Гинер: Футбольные клубы должны стать частными 

Советский спорт 1 час назад
Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что в России необходимо законодательно запретить государственное финансирование футбольных клубов.
«Я думаю, что, прежде всего, самый главный вопрос, что футбольные клубы должны быть частными. Сегодня происходит обман, когда губернским клубам выделяются федеральные деньги. Раз мы собрались в Госдуме, то надо законодательно принять, ни в одной стране нет государственных клубов. Даже у наших соседей — украинцев — разрушенная страна, но все клубы частные. У нас ни один нечастный клуб не пройдет fair play», — цитирует ТАСС Гинера.
«Почему губернаторы должны давать деньги? Там нет заложенных федеральных денег на футбол. Там никто не должен зарплату платить футболистам и так далее. Что касается РФС, необходима методология. Дети должны учиться. Мы как-то приехали к (Фабио) Капелло, чтобы посмотреть и научиться чему-то, а он ответил, что все итальянские тренеры учатся по книгам Лобановского», — добавил президент ЦСКА.
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 Ещё 2 источника 
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