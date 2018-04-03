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Гинер: ни в одной стране мира нет такого лимита, как у нас
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Гинер: ни в одной стране мира нет такого лимита, как у нас 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Soccer News
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался по поводу существующего ныне в РФПЛ лимита на иностранных футболистов.
«Большинство людей не знают, откуда взялся наш лимит. Ни в одной стране мира нет такого лимита, как у нас. У англичан лимит по качеству — и в заявку. Спорт — это конкуренция! А у нас красная книжка позволяет выходить на поле без ограничений. Проблемы, о которых сказал Газзаев, взялись в том числе и из лимита. У меня шесть молодых и так играют», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
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