Стадион чемпионата мира «Волгоград-Арена» введен в эксплуатацию

Стадион чемпионата мира по футболу 2018 года «Волгоград-Арена» введен в эксплуатацию, сообщает ТАСС

"Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор», и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдет волгоградской команде. По многочисленным просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета.

Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют", — сказал министр спорта России Павел Колобков

Ранее сообщалось, что в ФИФА впечатлены ходом подготовки стадиона «Волгоград-Арена» к чемпионату мира в России.