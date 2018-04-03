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Стадион чемпионата мира «Волгоград-Арена» введен в эксплуатацию
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Стадион чемпионата мира «Волгоград-Арена» введен в эксплуатацию 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: DixiNews
Стадион чемпионата мира по футболу 2018 года «Волгоград-Арена» введен в эксплуатацию, сообщает ТАСС.
"Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор», и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдет волгоградской команде. По многочисленным просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета.
Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют", — сказал министр спорта России Павел Колобков.
Ранее сообщалось, что в ФИФА впечатлены ходом подготовки стадиона «Волгоград-Арена» к чемпионату мира в России.
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