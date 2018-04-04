7 апреля в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

В субботу, 7 апреля, в Самаре будет временно ограничено движение транспорта в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении открытого городского легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики, сообщает администрация областного центра.

Ограничение будет действовать с 09:00 до 12:00 на следующих участках дорог:

— по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесная;

— по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

— по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

Также на указанных участках с 20:00 6 апреля до 12:00 7 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничение движения и запрещение остановки и стоянки не касается спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.

Кроме того, с 09:00 до 12:00 7 апреля 2018 года общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 11, 61, 247, 261) будет двигаться по скорректированной схеме.

С временной схемой ограничения движения транспорта более подробно можно ознакомиться в:

Приложение-2.1.

Приложение -2.2.

Приложение -2.3.

Жителям и гостям Самары необходимо заблаговременно планировать маршрут следования.