В субботу, 7 апреля, в Самаре будет временно ограничено движение транспорта в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении открытого городского легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики, сообщает администрация областного центра.
Ограничение будет действовать с 09:00 до 12:00 на следующих участках дорог:
— по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесная;
— по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
— по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.
Также на указанных участках с 20:00 6 апреля до 12:00 7 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничение движения и запрещение остановки и стоянки не касается спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Кроме того, с 09:00 до 12:00 7 апреля 2018 года общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 11, 61, 247, 261) будет двигаться по скорректированной схеме.
С временной схемой ограничения движения транспорта более подробно можно ознакомиться в:
Приложение-2.1.
Приложение -2.2.
Приложение -2.3.
Жителям и гостям Самары необходимо заблаговременно планировать маршрут следования.