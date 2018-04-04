Ещё
7 апреля в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 апреля в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 

АиФ-Самара 41 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
В субботу, 7 апреля, в Самаре будет временно ограничено движение транспорта в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении открытого городского легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики, сообщает администрация областного центра.
Ограничение будет действовать с 09:00 до 12:00 на следующих участках дорог:
— по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесная;
— по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
— по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.
Также на указанных участках с 20:00 6 апреля до 12:00 7 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничение движения и запрещение остановки и стоянки не касается спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Кроме того, с 09:00 до 12:00 7 апреля 2018 года общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 11, 61, 247, 261) будет двигаться по скорректированной схеме.
С временной схемой ограничения движения транспорта более подробно можно ознакомиться в:
Приложение-2.1.
Приложение -2.2.
Приложение -2.3.
Жителям и гостям Самары необходимо заблаговременно планировать маршрут следования.
АиФ-Самара: последние новости
В Самару с рабочим визитом прибыла делегация посольства Королевства Бельгии 28 марта в Самаре перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков В дни матчей ЧМ-2018 усилят транспортное сообщение между Самарой и Тольятти
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов57
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Умер бывший тренер «Челси»
Известная спортсменка чуть не утонула в Подмосковье
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение