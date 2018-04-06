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В Самаре в религиозные праздники и в День Победы ограничат движение
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В Самаре в религиозные праздники и в День Победы ограничат движение 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
По информации администрации Самары, с 07:00 до 16:00 8 апреля, 15 апреля, 17 апреля, 26 мая и в День Победы 9 мая будут действовать ограничения (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны), а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара, на следующих участках дорог:
— по ул. Авроры от ул. Аэродромная до ул. Партизанская;
— по ул. Аэродромная от ул. Тушинская до ул. Энтузиастов;
— по ул. Ставропольская от ул. Пугачевская до ул. Алма-Атинская;
— по ул. Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда;
— в районе Хлебной площади;
— в районе городского кладбища по ул. Партизанская и ул. Лунная.
Ограничение для личного транспорта вводится для безопасной организации движения, разворота и стоянки большого числа автобусов, задействованных для перевозок на кладбища. При этом указанные участки будут открыты для маршрутов общественного транспорта, как городских, так и межмуниципальных.
Автомобилистам на необходимо заблаговременно планировать маршруты следования.
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