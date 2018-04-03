Дочь экс-игрока «Амкара» Георги Пеева выступила на болгарском шоу «Голос»

Дочь известного экс-футболиста «Амкара» Георги Пеева Ванесса приняла участие в кастинге в болгарском шоу «Голос».

15-летняя девушка исполнила на слепом прослушивании песню британского исполнителя Эда Ширана «Thinking Out Loud» («Мысли вслух»). Однако никто из членов жюри не нажал на кнопку и не выбрал Ванессу.

За кулисами старшую дочь поддерживали легенда «Амкара» Георги Пеев и его жена Боряна.

«Это только начало лестницы, по которой тебе предстоит забраться! Ты наша гордость, сокровище! У тебя высокие цели — стремись к ним! Нужно терпение, усердие и спокойствие! Люблю тебя!» — написал Георги Пеев в своём Инстаграме.