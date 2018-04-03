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Дочь экс-игрока «Амкара» Георги Пеева выступила на болгарском шоу «Голос»
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Дочь экс-игрока «Амкара» Георги Пеева выступила на болгарском шоу «Голос» 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Дочь известного экс-футболиста «Амкара» Георги Пеева Ванесса приняла участие в кастинге в болгарском шоу «Голос».
15-летняя девушка исполнила на слепом прослушивании песню британского исполнителя Эда Ширана «Thinking Out Loud» («Мысли вслух»). Однако никто из членов жюри не нажал на кнопку и не выбрал Ванессу.
За кулисами старшую дочь поддерживали легенда «Амкара» Георги Пеев и его жена Боряна.
«Это только начало лестницы, по которой тебе предстоит забраться! Ты наша гордость, сокровище! У тебя высокие цели — стремись к ним! Нужно терпение, усердие и спокойствие! Люблю тебя!» — написал Георги Пеев в своём Инстаграме.
Публикация от Георги Пеев (@georgi_peev7) 2 Апр 2018 в 10:24 PDT  Напомним, болгарин выступал за «Амкар» девять лет, провёл более двухсот матчей за пермяков и стал настоящей легендой клуба. Пеев покинул пермскую команду в 2016 году после конфликта с главным тренером Гаджи Гаджиевым.
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