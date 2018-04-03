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«Это только начало пути». Дочь легенды «Амкара» Георги Пеева выступила в болгарском шоу «Голос»
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«Это только начало пути». Дочь легенды «Амкара» Георги Пеева выступила в болгарском шоу «Голос» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Старшая дочь бывшего полузащитника пермского «Амкара» Георги Пеева Ванеса приняла участие в шоу «Гласът на България». 15-летняя девушка выбрала для исполнения песню Эда Ширана «Thinking Out Loud».
Публикация от Георги Пеев (@georgi_peev7) 2 Апр 2018 в 10:24 PDT  — Это только начало лестницы, по которой ты собираешься подняться. Ты — наша гордость и наше сокровище. У тебя высокие цели — и необходимо продолжать к ним стремиться. Нужны лишь терпение, трудолюбие и спокойствие. Я люблю тебя! — прокомментировал Георги выступление дочери в своем аккаунте в Instagram. «Это только начало пути»_2018-04-03  Находящиеся за кулисами Георги и его жена Боряна очень переживали, но, к сожалению, ни один из членов жюри не нажал заветную кнопку, и Ванеса не прошла в следующий этап. Георги Пеев — бывший полузащитник пермского «Амкара», киевского «Динамо» и сборной Болгарии. За «Амкар» Пеев играл с 2007 по 2016 год, проведя за клуб почти 250 матчей и забив 42 мяча. Ранее мы рассказывали о том, что «Амкар» обыграл лидера чемпионата московский «Локомотив».
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