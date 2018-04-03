ЕР обсудит принятие поправок по выдаче сертификатов на стройматериалы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости "Единая Россия" в ближайшее время обсудит возможность принятия законодательных поправок о выдаче сертификатов на строительные материалы и аккредитации организаций, которые их выдают, сообщили в пресс-службе партии.

После пожара в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, произошедшего 25 марта и унесшего жизни 64 человек, в различных регионах России ведутся проверки пожарной безопасности в местах массового скопления людей, направленные, в том числе, на выявление использованных при строительстве стройматериалов, не соответствующих требованиям.

"Единая Россия" в самое ближайшее время обсудит возможность ускорения принятия поправок в закон об аккредитации и в закон о техническом регулировании", — говорится в сообщении.

С такой просьбой в партию обратилась Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). «Я прошу „Единую Россию“ поддержать проект закона о праве уполномоченных органов аннулировать результаты деятельности недобросовестных аккредитованных лиц, в том числе признавать недействительными выданные ими сертификаты», — цитирует пресс-служба партии слова руководителя Росаккредитации Алексея Херсонцева

Данное предложение, уточнил замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко , вошло в резолюцию предпринимательской платформы ЕР и будет представлено на президиуме генсовета партии для дальнейшей реализации. «Мы, безусловно, понимаем всю важность принятия данных поправок. Учитывая непоправимые последствия трагедии в Кемерово, мы вынесем этот вопрос на обсуждение в самое ближайшее время», — сказал Ревенко по итогам заседания платформы ЕР на тему «Кемерово. Что привело к трагедии и что делать, чтобы не допустить подобное?».