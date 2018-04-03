Бышовец: «Шалимов столкнулся с проблемой недостаточного укомплектования „Краснодара“

— Я удивлен, отставка неожиданная. Мне кажется, что результат матча с «Анжи» и других поединков, когда «Краснодар» не доигрывал до свистка, не доводил дело до логического завершения — это и является причиной увольнения. Команда отдалилась от поставленной задачи — вклиниться в борьбу за зону Лиги чемпионов. Думаю, причину надо искать в этом.

Также мне кажется, что есть определенные проблемы, с которыми столкнулся Шалимов. Это прежде всего то, что не удалось укрепить отдельные позиции и ввести свежую кровь, повысить уровень конкуренции, чтобы перейти на другое качество игры и, возможно, изменить ситуацию.

— Только ли проблема в комплектовании? Или в чем-то еще были проблемы у Шалимова?

— Нет, думаю, что только этот фактор, где ресурсы были очень ограничены. И болезни игроков, и диаспора бразильцев — эта концепция уже себя изжила. Нужно было привносить в развитие и эволюцию уже другие ресурсы.

— Как думаете, какой бы тренер больше подошел «Краснодару»?

— Я не могу ответить на этот вопрос, считаю, что это прерогатива руководства клуба. Трудно что-либо предложить, не имея достаточной информации об обстановке в команде.