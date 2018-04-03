Ещё
Бышовец: «Шалимов столкнулся с проблемой недостаточного укомплектования „Краснодара“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бышовец: «Шалимов столкнулся с проблемой недостаточного укомплектования „Краснодара“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался по поводу отставки Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара».
— Я удивлен, отставка неожиданная. Мне кажется, что результат матча с «Анжи» и других поединков, когда «Краснодар» не доигрывал до свистка, не доводил дело до логического завершения — это и является причиной увольнения. Команда отдалилась от поставленной задачи — вклиниться в борьбу за зону Лиги чемпионов. Думаю, причину надо искать в этом.
Также мне кажется, что есть определенные проблемы, с которыми столкнулся Шалимов. Это прежде всего то, что не удалось укрепить отдельные позиции и ввести свежую кровь, повысить уровень конкуренции, чтобы перейти на другое качество игры и, возможно, изменить ситуацию.
— Только ли проблема в комплектовании? Или в чем-то еще были проблемы у Шалимова?
— Нет, думаю, что только этот фактор, где ресурсы были очень ограничены. И болезни игроков, и диаспора бразильцев — эта концепция уже себя изжила. Нужно было привносить в развитие и эволюцию уже другие ресурсы.
— Как думаете, какой бы тренер больше подошел «Краснодару»?
— Я не могу ответить на этот вопрос, считаю, что это прерогатива руководства клуба. Трудно что-либо предложить, не имея достаточной информации об обстановке в команде.
Ранее стало известно, что «Краснодар» со следующего сезона возглавит тренер молодежки Мурад Мусаев.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Севилья - Бавария: сдержат ли испанцы атакующую мощь бундесмашины Ласина Траоре обвинён в смене личности и возраста Червиченко: "Отставка Шалимова логична, предыдущие тренеры "Краснодара" выглядели ярче"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд16
Загитова рассказала о парнях19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»4
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение