Адам: «Салаху будет трудно уйти из „Ливерпуля“, думаю, он останется»

”Может ли он перейти в «Реал» или «Барселону»? Нет. Куда он уйдет? Ему будет трудно уйти. Думаю, он останется”, — цитирует Адама AS.

Также Адам оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионский титул в АПЛ.