Адам: «Салаху будет трудно уйти из „Ливерпуля“, думаю, он останется» 

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Чарли Адам считает, что нынешний лидер атаки «красных» Мохамед Салах останется в клубе. По слухам, Салахом интересует мадридский ”Реал”.
”Может ли он перейти в «Реал» или «Барселону»? Нет. Куда он уйдет? Ему будет трудно уйти. Думаю, он останется”, — цитирует Адама AS.
Также Адам оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионский титул в АПЛ.
”Думаю, они могут выиграть лигу. Им не хватает одного-двух игроков. Летом придет Наби Кейта. Эмре Джан, кажется, уйдет, но они могут взять еще пару игроков”, — сказал Адам.