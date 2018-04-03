Желание высморкаться может закончиться переломами

Наш организм способен сам себе наносить чрезвычайно странные травмы. К примеру, вы можете сломать кости при пользовании… носовым платком. Не стоит считать, что переломы костей могут возникать только в случае падений, ДТП, ударов и ушибов. Порой для возникновения этих тяжелых травм достаточно просто высморкаться. Правда, речь идёт об очень интенсивной попытке прочистки носа, иногда заканчивающейся совершенно неожиданными повреждениями. В 2003 году врачи из больницы в английском городе Бирмингеме приступили к лечению 20-летней девушки, которая высморкалась так сильно, что это привело к перелому костей глазниц, в которых находятся наши глаза. Но одними переломами дело не обошлось. Оказалось, что молодая пациентка выдохнула настолько резко, что это привело к появлению «кармана» воздуха за пределами легких — в грудной клетке. Этот запертый там воздух, называемый в медицине эмфиземой груди, вызвал сильнейшие боли, как сообщалось в авторитетном научном журнале Journal Of Laryngology & Otology. Женщине помогли восстановиться после переломов, ей прописали покой и обезболивающие. Однако этот случай является далеко не единственным в медицинской практике. Иногда подобные травмы приводят к видимым и очень неприятным с эстетической точки зрения повреждениям. В мая 2015 года немецкие врачи, работающие в Университетском госпитале Лейпцига, сообщили о удивительной пациентке. У этой женщины верхние и нижние веки опухли после того, как она попыталась прочистить нос старинным способом, широко распространенным и в России. При этом способе человек пальцем зажимает одну ноздрю и пытается продуть воздух через другую. Впрочем, эту перепуганную женщину с выпученными глазами врачи успокоили, но никакого интенсивного лечения кроме успокаивающих компрессов не применяли. Ее расстройства исчезло само собой через несколько дней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)