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Романцев: поддерживаю Газзаева, игроки в России не тренируются, а ездят
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Романцев: поддерживаю Газзаева, игроки в России не тренируются, а ездят 

Чемпионат.com 25 минут назад
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал идею реформирования футбольной системы в России, выдвинутую Валерием Газзаевым.
«Программу Газзаева поддерживаю! Все решили, что мы уступаем бразильцам и французам в технике. Это так. Бесков нам приводил в пример одного пианиста: не репетирую день — замечаю я, два — замечают товарищи по оркестру, три — замечают зрители. А как мы тренируемся? Мы не тренируемся, а ездим — в самолетах постоянно. Люди должны тренировать технику, особенно футболисты из дубля, которые должны жить на поле! Когда тренироваться несчастному «СКА-Хабаровск», который летает весь сезон? Я — выкормыш сибирского футбола и не против развития футбола в регионах, но давайте делиться на зоны и вкладывать средства равномерно», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
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