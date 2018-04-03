Пензенец на BMW стал героем очередного ролика про хамов

Очередной поступок безбашенного водителя из Пензы стал темой для обсуждения в соцсетях. Видео с камеры авторегистратора выложили в тематическую группу «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Пушкина и Толстова. На записи запечатлено, как свидетель опасного маневра направляется в сторону микрорайона Арбеково и тормозит на красный свет. В это время автоаладелец черного BMW, стоявшего перед автором видео, игнорируя запрещающий сигнал светофора, на полной скорости поехал дальше.

Один из участников сообщества негативно прокомментировал поведение нарушителя на иномарке. Просто и двумя словами: «Вот хам».