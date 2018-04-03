Ещё
Пензенец на BMW стал героем очередного ролика про хамов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пензенец на BMW стал героем очередного ролика про хамов 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Очередной поступок безбашенного водителя из Пензы стал темой для обсуждения в соцсетях. Видео с камеры авторегистратора выложили в тематическую группу «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел на перекрестке улиц Пушкина и Толстова. На записи запечатлено, как свидетель опасного маневра направляется в сторону микрорайона Арбеково и тормозит на красный свет. В это время автоаладелец черного BMW, стоявшего перед автором видео, игнорируя запрещающий сигнал светофора, на полной скорости поехал дальше.
Один из участников сообщества негативно прокомментировал поведение нарушителя на иномарке. Просто и двумя словами: «Вот хам».
PNZdrive: последние новости
В Пензе на острове Пески заделают ямы на дорогах Под Пензой из болота вызволяли утонувший осенью экскаватор По итогам февраля российский авторынок поднялся на четвертое место в Европе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд16
Загитова рассказала о парнях19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»4
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение