Ещё
Победителями предметных олимпиад стали 42 орловских школьника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победителями предметных олимпиад стали 42 орловских школьника 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В текущем учебном году в Орловской области прошли олимпиады по 21 общеобразовательному предмету, сообщает пресс-служба правительства региона.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 669 обучающихся 9-11 классов из 128 школ области. Высоких результатов достигли 239 школьников, 42 из них стали победителями, а 197 — призерами регионального этапа. На заключительном этапе Всероссийской олимпиада 17 учащихся из Орловской области будут представлять регион.
Стоит отметить, что в этом году впервые прошла олимпиада по астрономии для учащихся 10-11 классов. Также в рамках проведения регионального этапа олимпиады для 26 учащихся 7-8 классов школ области приняли участие в олимпиаде по физике им. Дж. К. Максвелла.
Сообщение Победителями предметных олимпиад стали 42 орловских школьника появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле завершился чемпионат МВД России по рукопашному бою В Орле стартовал Чемпионат МВД России по рукопашному бою Ещё одно село на Орловщине станет «Населенным пунктом воинской доблести»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд16
Загитова рассказала о парнях19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»4
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение