Победителями предметных олимпиад стали 42 орловских школьника

В текущем учебном году в Орловской области прошли олимпиады по 21 общеобразовательному предмету, сообщает пресс-служба правительства региона.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 669 обучающихся 9-11 классов из 128 школ области. Высоких результатов достигли 239 школьников, 42 из них стали победителями, а 197 — призерами регионального этапа. На заключительном этапе Всероссийской олимпиада 17 учащихся из Орловской области будут представлять регион.

Стоит отметить, что в этом году впервые прошла олимпиада по астрономии для учащихся 10-11 классов. Также в рамках проведения регионального этапа олимпиады для 26 учащихся 7-8 классов школ области приняли участие в олимпиаде по физике им. Дж. К. Максвелла.