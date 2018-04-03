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Сергей Передня: «Руководство „СКА-Хабаровск“ хочет остаться в РФПЛ, но сделать это будет тяжело»
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Сергей Передня: «Руководство „СКА-Хабаровск“ хочет остаться в РФПЛ, но сделать это будет тяжело» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня отметил, что сделает все от себя зависящее, чтобы вернуть болельщиков на трибуны. По словам 45-летнего специласта, команде будет сложно сохранить прописку в РФПЛ в текущем сезоне.
— Сразу после отставки Билялетдинова со мной связалось руководство клуба, сказали, что обсуждают мою кандидатуру, — приводит ТАСС слова Передни. — Я был готов к переговорам, пообщались, и попечительский совет решил назначить меня главным тренером. Хорошо, что уже знаком с половиной команды, а вместе с генеральным директором (Алексеем Кандалинцевым — Прим. «СЭ») мы вместе играли.
Руководство, конечно, хочет остаться в РФПЛ, но понятно, что сделать это будет тяжело. Нужно доиграть этот сезон, а дальше будет видно, что будет. Задача сейчас у нас одна — в предстоящем матче с «Амкаром» нужно сделать все, чтобы показать хороший футбол, по которому болельщики соскучились, а долгожданная победа нам не помешает. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть зрителя на трибуны.
"СКА-Хабаровск" занимает последнее место в таблице РФПЛ с 13 очками. Команда находится на расстоянии 11 баллов от зоны переходный матчей.
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