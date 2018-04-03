Видео: неопознанный объект преследовал самолет над Эгейским морем

Пассажиры самолета, летящего над Эгейским морем недалеко от турецкого Измира, увидели в иллюминаторы загадочный объект, который передвигался в облаках рядом с авиалайнером.

В снятом на видео ролике видно, как этот странный объект, похожий на плавник гигантского морского чудовища или огромное крыло, сопровождает самолет, летящий в Афины.

«Боже мой! Что это такое?» — изумленно спрашивает одна из пассажирок.

Видео за несколько дней стало очень популярным и набрало около полумиллиона просмотров. Многие пользователи теряются в догадках, что же все-таки вдели пассажиры этого лайнера.