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Журналистка рассмешила Иснера, назвав его отцом
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Журналистка рассмешила Иснера, назвав его отцом 

Чемпионат.com 1 час назад
Американский теннисист Джон Иснер рассмеялся в ходе пресс-конференции, проходившей во время турнира в Майами, когда журналистка перепутала факты из биографии спортсмена. Между игроком и журналисткой состоялся забавный диалог.
«Вы удивлены, что в вашем возрасте, в 32 года, вы сейчас являетесь молодым отцом, может, в вашем возрасте, с вашим опытом, отцовством…. Ммм, у вас же есть ребёнок?» — спросила журналистка.
«Нет», — ответ удивлённый Иснер.
«Я подумал, что… что за ерунда? Что происходит», — смеясь, прокомментировал произошедшее теннисист.
Посмотреть видеоможно в «твиттере» журналиста Хосе Моргадо.
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